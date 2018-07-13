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В Питере мексиканскому болельщику вернули похищенный мобильный
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В Питере мексиканскому болельщику вернули похищенный мобильный 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Сотрудники транспортной полиции вернули болельщику из Мексики забытый им в аэропорту «Пулково», а затем похищенный мобильный телефон.
Как передает РИА Новости, об этом рассказали пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-западному федеральному округу.
Болельщик обратился в полицию, рассказав, что прилетев в Петербург, он, заказывая такси, на несколько минут оставил на стойке без присмотра свой мобильный телефон, а когда вернулся, его уже на месте не было.
В результате розыскных мероприятий полицейские установили, что телефон украла 50-летняя жительница северной столицы, которая заказывала такси после мексиканца и рассчитывая на то, что ее никто не видит, прикарманила чужой гаджет, после чего преспокойно уехала домой, где и была вскоре задержана.
Телефон, стоимостью 45 тысяч рублей был возвращен владельцу, а против воровки возбуждено уголовное дело, с женщины взята подписка о невыезде.
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