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Не дал больничный — получи по голове: уфимца осудят за избиение врача
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Не дал больничный — получи по голове: уфимца осудят за избиение врача 

ufa1.ru 4 часа назад
Фото: ufa1.ru
Теперь за несдержанность придется ответить в суде
Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинение по делу в отношении 33-летнего уфимца.
Его обвиняют в умышленном причинении среднего вреда здоровью человеку в связи с его служебной деятельностью.
По версии следствия, в августе прошлого года, мужчина пытался получить больничный у врача-ортопеда 21-й больницы Уфы. Врач не нашел основания для предоставления мужчине документа. Позже разозленный мужчина ворвался в кабинет врача и нанес ему несколько сильных ударов по голове и лицу. После того как работник упал, хулиган несколько раз ударил его на полу, после чего скрылся с места преступления.
Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбой, мошенничество и оскорбления сотрудников полиции.
Свою вину мужчина признал и пояснил, что сильно разозлился на врача из-за отказа открыть ему больничный.
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