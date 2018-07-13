Не дал больничный — получи по голове: уфимца осудят за избиение врача

Теперь за несдержанность придется ответить в суде

Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинение по делу в отношении 33-летнего уфимца.

Его обвиняют в умышленном причинении среднего вреда здоровью человеку в связи с его служебной деятельностью.

По версии следствия, в августе прошлого года, мужчина пытался получить больничный у врача-ортопеда 21-й больницы Уфы. Врач не нашел основания для предоставления мужчине документа. Позже разозленный мужчина ворвался в кабинет врача и нанес ему несколько сильных ударов по голове и лицу. После того как работник упал, хулиган несколько раз ударил его на полу, после чего скрылся с места преступления.

Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбой, мошенничество и оскорбления сотрудников полиции.

Свою вину мужчина признал и пояснил, что сильно разозлился на врача из-за отказа открыть ему больничный.