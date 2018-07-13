Ещё
«Удобные деньги» для челябинского рецидивиста оказались неудобными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Удобные деньги» для челябинского рецидивиста оказались неудобными 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
В Челябинске вынесен приговор по резонансному уголовному делу южноуральца, напавшего на павильон микрозаймов «Удобные деньги» в поселке Новосинеглазовский, — предает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области. Советский районный суд Челябинска приговорил 42-летнего налетчика к пяти годам лишения свободы в колонии строгого. Челябинец признан виновным в совершении разбоя с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, а также с применением предмета, используемого в качестве оружия. При этом из павильона грабитель сумел унести менее восьми тысяч рублей.
Вечером шестого января 2018 года ранее судимый мужчина ворвался в новосинеглазовский павильон «Удобные деньги», где угрожая кредитному инспектору предметом похожим на нож, потребовал отдать содержимое кассы. Воспринимая угрозу реально, опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина передала нападавшему наличные в сумме семи тысяч 750 рублей и рекламную фальшпачку, состоящую из 35-ти муляжей купюр номиналом тысяча рублей. С похищенным преступник скрылся, но вскоре был задержан.
В суде обвиняемый полностью признал свою вину, но приговор оказался суров. Имея судимости за убийство и кражу, он вновь совершил преступление в период условно-досрочного освобождения. В ближайшие пять лет мужчина не сможет воспользоваться услугами микрофинансовых организаций.
АиФ: последние новости
Домашняя операция в Магнитогорске заинтересовала следователей Мошенница украла у трех жителей Карабаша почти 6 миллионов рублей Злоумышленники не сумели сжечь православный храм в Еманжелинске
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс43
От Москвы останется мокрое место37
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»213
Пьяный дебошир вынудил посадить самолет в Москве23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение