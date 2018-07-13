«Удобные деньги» для челябинского рецидивиста оказались неудобными

Челябинске вынесен приговор по резонансному уголовному делу южноуральца, напавшего на павильон микрозаймов «Удобные деньги» в поселке Новосинеглазовский, — предает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области . Советский районный суд Челябинска приговорил 42-летнего налетчика к пяти годам лишения свободы в колонии строгого. Челябинец признан виновным в совершении разбоя с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, а также с применением предмета, используемого в качестве оружия. При этом из павильона грабитель сумел унести менее восьми тысяч рублей.

Вечером шестого января 2018 года ранее судимый мужчина ворвался в новосинеглазовский павильон «Удобные деньги», где угрожая кредитному инспектору предметом похожим на нож, потребовал отдать содержимое кассы. Воспринимая угрозу реально, опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина передала нападавшему наличные в сумме семи тысяч 750 рублей и рекламную фальшпачку, состоящую из 35-ти муляжей купюр номиналом тысяча рублей. С похищенным преступник скрылся, но вскоре был задержан.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину, но приговор оказался суров. Имея судимости за убийство и кражу, он вновь совершил преступление в период условно-досрочного освобождения. В ближайшие пять лет мужчина не сможет воспользоваться услугами микрофинансовых организаций.