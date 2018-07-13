В селе Белоярск двое парней провели неудачный уикенд в чужой квартире

В селе Белоярск Приуральского района двое парней забрались в чужую квартиру, чтобы отдохнуть в майские праздники.

Так,1 и 2 мая по вечерам они проникали в квартиру односельчанина, который в эти дни был в командировке. В первый день 20-летний и 18-летний приятели выпивали на улице и, замерзнув, решили погреться в чужом жилище. Обвиняемые сорвали с двери навесной замок и зашли внутрь. Расставаясь, они договорились на следующий день снова воспользоваться квартирой

Вечером, 2 мая, молодые люди купили алкоголь и вернулись в квартиру. Злоумышленников обнаружил участковый уполномоченный полиции. Он позвонил собственнику и получил разрешение на вскрытие двери, которая была заперта изнутри. В помещение правоохранитель и жители подъезда обнаружили обвиняемых, которые прятались от них в шкафу и под кроватью.