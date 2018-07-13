Ещё
В селе Белоярск двое парней провели неудачный уикенд в чужой квартире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В селе Белоярск двое парней провели неудачный уикенд в чужой квартире 

ИА Север-Пресс 4 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В селе Белоярск Приуральского района двое парней забрались в чужую квартиру, чтобы отдохнуть в майские праздники.
Так,1 и 2 мая по вечерам они проникали в квартиру односельчанина, который в эти дни был в командировке. В первый день 20-летний и 18-летний приятели выпивали на улице и, замерзнув, решили погреться в чужом жилище. Обвиняемые сорвали с двери навесной замок и зашли внутрь. Расставаясь, они договорились на следующий день снова воспользоваться квартирой
Вечером, 2 мая, молодые люди купили алкоголь и вернулись в квартиру. Злоумышленников обнаружил участковый уполномоченный полиции. Он позвонил собственнику и получил разрешение на вскрытие двери, которая была заперта изнутри. В помещение правоохранитель и жители подъезда обнаружили обвиняемых, которые прятались от них в шкафу и под кроватью.
Юноши дали признательные показания. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, — сообщает следственное управление следственного комитета РФ по ЯНАО.
ИА Север-Пресс: последние новости
Салехардца приговорили к 14 годам тюрьмы за «удары в шею» В Надыме мужчина, вступившись за подругу, убил её обидчика В Надыме УК «КонсьержЪ» наказали за махинацию с налогами
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место30
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»187
В СССР за такое убивали100
Путевки в Турцию отдают почти даром83
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина326
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение