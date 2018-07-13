Ещё
Мужчина похитил чиновника, позвав в баню — увидеть «самодельную печь-паровоз»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина похитил чиновника, позвав в баню — увидеть «самодельную печь-паровоз» 

Пятый канал 6 часов назад
Фото: Пятый канал
В селе Чишмы в Башкирии мужчина взял в заложники главу сельского совета, заманив к себе в гараж под предлогом посмотреть на «самодельную печь-паровоз». Об этом сообщает РИА Новости.
По информации представителей республиканской прокуратуры, инцидент произошел в ноябре 2017 года. 51-летний злоумышленник пригласил в свой гараж главу Чишминского сельсовета для «демонстрации устройства». Однако вместо «самодельной печи-паровоза», он показал чиновнику револьвер «Наган», надел на его шею трос, а на пояс — прикрепил макет бомбы. Каждое свое действие он снимал на камеру.
После, вместе с чиновником похититель отправился домой к брату заложника, там он потребовал собрать шесть миллионов рублей. В этот же день родственникам удалось раздобыть более одного миллиона рублей. На следующий день еще более полутора. Только тогда злоумышленник отпустил свою жертву.
Через несколько дней полицейские задержали похитителя и забрали у него часть денег. Оставшаяся сумма находилась у односельчанина. После этого сотрудники прокуратуры Чишминского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении недальновидного жителя села и направила его в суд для рассмотрения.
Ранее Пятый канал сообщало о том, что жительница Техаса застрелила угонщика, пытавшегося похитить ее машину с детьми.
Пятый канал: последние новости
Звезда «Бригады» задержан с оружием в Москве Стрельба на Нагатинской набережной в Москве: есть жертвы В Литве пьяные военные обстреляли окна роддома
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину59
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс43
От Москвы останется мокрое место37
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»213
Пьяный дебошир вынудил посадить самолет в Москве24
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение