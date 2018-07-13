Мужчина похитил чиновника, позвав в баню — увидеть «самодельную печь-паровоз»

селе Чишмы в Башкирии мужчина взял в заложники главу сельского совета, заманив к себе в гараж под предлогом посмотреть на «самодельную печь-паровоз». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации представителей республиканской прокуратуры, инцидент произошел в ноябре 2017 года. 51-летний злоумышленник пригласил в свой гараж главу Чишминского сельсовета для «демонстрации устройства». Однако вместо «самодельной печи-паровоза», он показал чиновнику револьвер «Наган», надел на его шею трос, а на пояс — прикрепил макет бомбы. Каждое свое действие он снимал на камеру.

После, вместе с чиновником похититель отправился домой к брату заложника, там он потребовал собрать шесть миллионов рублей. В этот же день родственникам удалось раздобыть более одного миллиона рублей. На следующий день еще более полутора. Только тогда злоумышленник отпустил свою жертву.

Через несколько дней полицейские задержали похитителя и забрали у него часть денег. Оставшаяся сумма находилась у односельчанина. После этого сотрудники прокуратуры Чишминского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении недальновидного жителя села и направила его в суд для рассмотрения.

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