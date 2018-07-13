Балаковцу убившему пенсионерку вынесен приговор

На преступника было заведено сразу три уголовных дела.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СКР , 15 февраля 42-летний мужчина пришел к пожилой женщине домой, и стал требовать деньги, которые занимал ее сын. 67-летняя потерпевшая отказалась возвращать долги своего ребенка, между ними начался конфликт. Злоумышленник принялся избивать старушку руками и ногами, после чего связал ее конечности проводом от удлинителя.

Пока женщина лежала в таком состоянии, преступник украл у нее банковскую карту, мобильный телефон и ноутбук. Общую сумму ущерба оценили в 9000 рублей. После этого, он поместил пенсионерку в ванную, заполненную до краев водой. Женщина скончалась на месте.

Также стало известно, что это не единственное преступление, которое совершил балаковец. Мужчина украл телефон стоимостью более 3000 в одном из салонов сотовой связи.