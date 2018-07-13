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Балаковцу убившему пенсионерку вынесен приговор
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Балаковцу убившему пенсионерку вынесен приговор 

Новости Саратова 6 часов назад
Фото: Новости Саратова
На преступника было заведено сразу три уголовных дела.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СКР, 15 февраля 42-летний мужчина пришел к пожилой женщине домой, и стал требовать деньги, которые занимал ее сын. 67-летняя потерпевшая отказалась возвращать долги своего ребенка, между ними начался конфликт. Злоумышленник принялся избивать старушку руками и ногами, после чего связал ее конечности проводом от удлинителя.
Пока женщина лежала в таком состоянии, преступник украл у нее банковскую карту, мобильный телефон и ноутбук. Общую сумму ущерба оценили в 9000 рублей. После этого, он поместил пенсионерку в ванную, заполненную до краев водой. Женщина скончалась на месте.
Также стало известно, что это не единственное преступление, которое совершил балаковец. Мужчина украл телефон стоимостью более 3000 в одном из салонов сотовой связи.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий вина 42-летнего жителя Балаково полностью доказана. Следующие 18 лет он проведет в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.
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