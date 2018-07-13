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Житель села Марково сел за мошенничество после похищения 300 тысяч рублей у жителей со всей России
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Житель села Марково сел за мошенничество после похищения 300 тысяч рублей у жителей со всей России 

45.ru 6 часов назад
Фото: 45.ru
Мошенник представлялся сотрудником банка и просил сообщить ему реквизиты карты и одноразовые пароли
Кетовский районный суд приговорил мужчину из села Марково к 2,6 годам исправительной колонии строгого режима за похищение 300 тысяч рублей у жителей Республики Башкортостан, Владимирской, Саратовской и Московской областей. Его признали виновным в семи мошенничествах, двух кражах и одном покушении на мошенничество.
— С ноября 2017 по март 2018 года подсудимый с писал потерпевшим смс-сообщения о якобы произошедшем списании денежных средств с банковских карт. После этого, представившись сотрудником банка, давал указания о проведении последовательности действий, приводящих к переводу денежных средств с банковских счетов потерпевших, — сообщает пресс-служба прокуратуры. Жители говорили мошеннику данные карт и одноразовые пароли. Сейчас исковые требования потерпевших о взыскании ущерба также удовлетворены, но приговор в законную силу пока не вступил.
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