Житель села Марково сел за мошенничество после похищения 300 тысяч рублей у жителей со всей России

Мошенник представлялся сотрудником банка и просил сообщить ему реквизиты карты и одноразовые пароли Кетовский районный суд приговорил мужчину из села Марково к 2,6 годам исправительной колонии строгого режима за похищение 300 тысяч рублей у жителей Республики Башкортостан , Владимирской, Саратовской и Московской областей. Его признали виновным в семи мошенничествах, двух кражах и одном покушении на мошенничество. — С ноября 2017 по март 2018 года подсудимый с писал потерпевшим смс-сообщения о якобы произошедшем списании денежных средств с банковских карт. После этого, представившись сотрудником банка, давал указания о проведении последовательности действий, приводящих к переводу денежных средств с банковских счетов потерпевших, — сообщает пресс-служба прокуратуры . Жители говорили мошеннику данные карт и одноразовые пароли. Сейчас исковые требования потерпевших о взыскании ущерба также удовлетворены, но приговор в законную силу пока не вступил.