Двух жителей Щучья обвиняют в групповом убийстве 

Дело рассмотрит Курганский областной суд Двух жителей Щучья обвиняют в убийстве, обвинительное заключение утвердила прокуратура. В материалах уголовного дела сообщается, что в сентябре прошлого года мужчины, враждовавшие с одним из жителей, ударили его топором по голове, поместили его в багажник автомобиля и вывезли в безлюдное место, где продолжили его бить.
— Обвиняемые были пьяны и нанесли не мужчине множественные удары топором и ногами в область головы и туловища, после чего сбросили труп в заброшенный колодец, — сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области. Уголовное дело будет рассматриваться Курганским областным судом. За совершение преступлений, инкриминируемых обвиняемым, может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.