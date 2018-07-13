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Двух жителей Щучья обвиняют в групповом убийстве
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Двух жителей Щучья обвиняют в групповом убийстве 

45.ru 6 часов назад
Фото: 45.ru
Дело рассмотрит Курганский областной суд  Двух жителей Щучья обвиняют в убийстве, обвинительное заключение утвердила прокуратура. В материалах уголовного дела сообщается, что в сентябре прошлого года мужчины, враждовавшие с одним из жителей, ударили его топором по голове, поместили его в багажник автомобиля и вывезли в безлюдное место, где продолжили его бить.
— Обвиняемые были пьяны и нанесли не мужчине множественные удары топором и ногами в область головы и туловища, после чего сбросили труп в заброшенный колодец, — сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области. Уголовное дело будет рассматриваться Курганским областным судом. За совершение преступлений, инкриминируемых обвиняемым, может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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