В Омске лже-инвестор обманул «коллег» на полмиллиона рублей

Мужчина разместил в соцсети объявление об инвестиционном проекте, с которого впоследствии можно получать дивиденды, однако на деле никакого проекта не существовало. Октябрьский районный суд Омска признал 44-летнего местного жителя виновным в совершении преступления по ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере).

Суд установил, что в интернете мужчина разместил информацию о создании инвестиционного проекта по привлечению денег инвесторов, которые они после смогут получить в качестве дивидендов.

Он переписывался с заинтересовавшимися людьми, рассказывал о несуществующем на самом деле бизнесе и убеждал их перевести на своей расчетный счет средства якобы для организации инвестиционного проекта. На самом деле мужчина не планировал возмещать полученные деньги, он потратил их на свои нужды. Отметим, что ему на счет доверчивые граждане перевели 580 тыс. рублей. Вину в совершении преступления он не признал.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии, штраф в размере 50 тыс. рублей. Кроме этого, он обязан выплатить потерпевшим причиненный ущерб.

Решение суда еще можно попытаться обжаловать, так как оно не вступило в законную силу.