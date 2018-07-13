Ещё
В Омске лже-инвестор обманул «коллег» на полмиллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омске лже-инвестор обманул «коллег» на полмиллиона рублей 

Омск Здесь 7 часов назад
Фото: Омск Здесь
Мужчина разместил в соцсети объявление об инвестиционном проекте, с которого впоследствии можно получать дивиденды, однако на деле никакого проекта не существовало. Октябрьский районный суд Омска признал 44-летнего местного жителя виновным в совершении преступления по ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере).
Суд установил, что в интернете мужчина разместил информацию о создании инвестиционного проекта по привлечению денег инвесторов, которые они после смогут получить в качестве дивидендов.
Он переписывался с заинтересовавшимися людьми, рассказывал о несуществующем на самом деле бизнесе и убеждал их перевести на своей расчетный счет средства якобы для организации инвестиционного проекта. На самом деле мужчина не планировал возмещать полученные деньги, он потратил их на свои нужды. Отметим, что ему на счет доверчивые граждане перевели 580 тыс. рублей. Вину в совершении преступления он не признал.
Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии, штраф в размере 50 тыс. рублей. Кроме этого, он обязан выплатить потерпевшим причиненный ущерб.
Решение суда еще можно попытаться обжаловать, так как оно не вступило в законную силу.
Омск Здесь: последние новости
В Омской области бывшего сотрудника ФСКН осудили за сбыт героина В Омске главный бухгалтер школы незаконно увеличила себе зарплату на полмиллиона рублей Бывший главный архитектор Омска получит полмиллиона за обвинение в преступлении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину59
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс43
От Москвы останется мокрое место37
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»213
Пьяный дебошир вынудил посадить самолет в Москве24
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение