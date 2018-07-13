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В Киеве заминирован суд, где идет дело Надежды Савченко
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В Киеве заминирован суд, где идет дело Надежды Савченко 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: Вести.Ru
В украинской столице заминирован Шевченковский районный суд. В нем рассматривается ходатайство о продлении меры пресечения депутату Рады Надежде Савченко. Срок ее содержания в СИЗО истекает 13 июля.
Работа суда после сообщения о минировании приостановлена. Люди из здания на время проверки выведены, сообщает ТАСС.
Надежда Савченко обвиняется в подготовке террористического акта, сговору по насильственному свержению конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Депутата Верховной рады все обвинения в свой адрес отвергает. Однако проверка на полиграфе ее заявление не подтвердила.
О том, что Савченко и также арестованный глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан планировали широкомасштабные теракты, заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко.
Савченко была взята под стражу без возможности внесения залога.
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