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Суд в Киеве назначил депутату Савченко государственного адвоката
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Суд в Киеве назначил депутату Савченко государственного адвоката 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева в пятницу в рамках уголовного производства о продлении срока содержания под стражей назначил депутату Рады Надежде Савченко государственного адвоката. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.
"Такое решение принято в связи с неявкой адвокатов Савченко", — объявил судья Владимир Бугиль. Ранее назначенный срок ее содержания в следственном изоляторе истекает 13 июля. В протоколе, который был составлен при задержании депутата 22 марта, указано время 13:58, в это же время арест должен быть прекращен.
Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что Савченко и глава общественной организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, который также находится под арестом, планировали «широкомасштабные террористические атаки» в центре Киева. Сама Савченко отвергает все обвинения в свой адрес.
В марте суд постановил взять Савченко под стражу без возможности внесения залога до 20 мая, после арест был продлен до 13 июля.
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