Суд в Киеве назначил депутату Савченко государственного адвоката

КИЕВ, 13 июля. / ТАСС /. Шевченковский районный суд Киева в пятницу в рамках уголовного производства о продлении срока содержания под стражей назначил депутату Рады Надежде Савченко государственного адвоката. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

"Такое решение принято в связи с неявкой адвокатов Савченко", — объявил судья Владимир Бугиль. Ранее назначенный срок ее содержания в следственном изоляторе истекает 13 июля. В протоколе, который был составлен при задержании депутата 22 марта, указано время 13:58, в это же время арест должен быть прекращен.

Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что Савченко и глава общественной организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан , который также находится под арестом, планировали «широкомасштабные террористические атаки» в центре Киева. Сама Савченко отвергает все обвинения в свой адрес.

В марте суд постановил взять Савченко под стражу без возможности внесения залога до 20 мая, после арест был продлен до 13 июля.