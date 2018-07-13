Шесть жителей Сахалина украли электроэнергию на 1,5 млн рублей 

На Сахалине осудили шестерых местных жителей. Они украли электроэнергию на общую сумму, превышающую 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил портал «АСТВ.ру».
Шесть уголовных дел возбудили на Сахалине в отношении местных жителей. Они воровали электроэнергию. В каждом случае ущерб составлял более 250 тысяч рублей.
Нарушители должны будут возместить стоимость украденной энергии и оплатить штрафы. Для физических лиц данная сумма составляет от 10 до 15 тысяч рублей.
По информации «Сахалинэнерго», всего с января 2018 года в регионе известно о 80 случаях воровства электроэнергии.
«Пирамида позора», установленная перед домом злостного неплательщика за воду сотрудниками самарских коммунальных служб, была украдена неизвестными.