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Шесть жителей Сахалина украли электроэнергию на 1,5 млн рублей
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Шесть жителей Сахалина украли электроэнергию на 1,5 млн рублей 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
На Сахалине осудили шестерых местных жителей. Они украли электроэнергию на общую сумму, превышающую 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил портал «АСТВ.ру».
Шесть уголовных дел возбудили на Сахалине в отношении местных жителей. Они воровали электроэнергию. В каждом случае ущерб составлял более 250 тысяч рублей.
Нарушители должны будут возместить стоимость украденной энергии и оплатить штрафы. Для физических лиц данная сумма составляет от 10 до 15 тысяч рублей.
По информации «Сахалинэнерго», всего с января 2018 года в регионе известно о 80 случаях воровства электроэнергии.
«Пирамида позора», установленная перед домом злостного неплательщика за воду сотрудниками самарских коммунальных служб, была украдена неизвестными.
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