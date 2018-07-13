Бывший министр здравоохранения Красноярского края возглавит местный перинатальный центр

Вадим Янин займет должность главного врача в красноярском перинатальном центре. С июля 2008 года он занимал должность министра здравоохранения региона. Об этом сообщил сайт Newslab.ru.

В отставку чиновник подал в мае этого года. Свои полномочия он окончательно сложит 16 июля, а пока Янин находится в отпуске.

Андрей Павлов , прежний главврач красноярского перинатального центра, в данный момент находится в СИЗО . Его подозревают во взяточничестве. Известно, что Павлов организовал преступную схему и получал откаты в размере 10% от бизнесменов, которые поставляли медицинские товары в перинатальный центр. Сам обвиняемый свою вину не признает.

Заместителя генерального директора «Аэропортов Красноярья» подозревают во взятках. По одной из версий он брал их вещами и запчастями. Обвиняемый признал свою вину. Дело рассмотрит Советский районный суд.