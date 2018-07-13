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Бывший министр здравоохранения Красноярского края возглавит местный перинатальный центр
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Бывший министр здравоохранения Красноярского края возглавит местный перинатальный центр 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Вадим Янин займет должность главного врача в красноярском перинатальном центре. С июля 2008 года он занимал должность министра здравоохранения региона. Об этом сообщил сайт Newslab.ru.
В отставку чиновник подал в мае этого года. Свои полномочия он окончательно сложит 16 июля, а пока Янин находится в отпуске.
Андрей Павлов, прежний главврач красноярского перинатального центра, в данный момент находится в СИЗО. Его подозревают во взяточничестве. Известно, что Павлов организовал преступную схему и получал откаты в размере 10% от бизнесменов, которые поставляли медицинские товары в перинатальный центр. Сам обвиняемый свою вину не признает.
Заместителя генерального директора «Аэропортов Красноярья» подозревают во взятках. По одной из версий он брал их вещами и запчастями. Обвиняемый признал свою вину. Дело рассмотрит Советский районный суд.
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