СК проводит проверку по факту гибели механизатора АОНП «Успенское».

На АОНП «Успенское» во время ремонта кормораздаточника был травмирован механизатор. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту Следственный комитет Российской Федерации по Орловской области проводит доследственную проверку.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли журналы по техники безопасности и опросили очевидцев трагедии. Для определения точной причины смерти механизатора назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в региональном Следственном комитете.