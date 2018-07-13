Субподрядчику строительства космодрома Восточный дали три года тюрьмы

ВЛАДИВОСТОК , 13 июл — РИА Новости . Благовещенский городской суд Амурской области приговорил директора стройкомпании к 3 годам колонии за хищение 2,6 миллиона рублей при выполнении договора субподряда на строительстве космодрома «Восточный», сообщает суд.

По данным суда, в апреле 2016 года между субподрядчиком ООО «СК „Восток“ и подрядчиком ООО „СК Сибпромстрой“ был заключен договор о строительстве железных дорог космодрома, сумма контракта — свыше 27,2 миллиона рублей. „СК Сибпромстрой“ перечислила СК „Восток“ почти 10,4 миллиона рублей аванса. По данным суда, директор стройкомпании решил похитить часть денег и распорядился перечислить 709 тысяч рублей на цели, не связанные с контрактом.

»В период с апреля по июль 2016 года директор ООО «СК „Восток“ Бескоровайный Е. А… снял с расчетного счета ООО „СК „Восток“ наличные денежные средства, поступившие от ООО „СК Сибпромстрой“, в общей сумме 4 370 705 рублей, часть из которых в размере 1 891 993 рублей противоправно и безвозмездно обратил в свою пользу… Таким образом, Бескоровайный Е. А… похитил вверенные ему ООО „СК Сибпромстрой“ денежные средства в общей сумме 2 601 555 рублей 03 копейки, то есть в особо крупном размере“, — информирует суд.