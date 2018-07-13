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Экс‐начальницу полиции Владивостока осудили за взяточничество
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Экс‐начальницу полиции Владивостока осудили за взяточничество 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Бывшую начальницу отдела полиции Владивостока обвинили во взяточничестве. Суд назначил ей наказание в виде трех лет колонии общего режима. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой сайт прокуратуры Приморского края.
Суд установил, что начальница отдела полиции по делам несовершеннолетних по Владивостоку получила взятку в размере 30 тысяч рублей с января по март 2017 года. За эти деньги она пообещала своей подчиненной повышение до должности старшей уполномоченной участковой того же отдела.
Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-начальницу полиции во время передачи взятки.
Первореченский районный суд признал женщину виновной и приговорил ее к трем годам заключения в колонии общего режима.
Прокуратура Пензенской области возбудила уголовное дело против судебного пристава‐исполнителя Железнодорожного РОСП. Мужчина отдал деньги приставу для оплаты долга. Однако тот выписал чек на небольшую сумму, а остальные деньги забрал себе.
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