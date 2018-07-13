Экс‐начальницу полиции Владивостока осудили за взяточничество

Бывшую начальницу отдела полиции Владивостока обвинили во взяточничестве. Суд назначил ей наказание в виде трех лет колонии общего режима . Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой сайт прокуратуры Приморского края.

Суд установил, что начальница отдела полиции по делам несовершеннолетних по Владивостоку получила взятку в размере 30 тысяч рублей с января по март 2017 года. За эти деньги она пообещала своей подчиненной повышение до должности старшей уполномоченной участковой того же отдела.

Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-начальницу полиции во время передачи взятки.

Первореченский районный суд признал женщину виновной и приговорил ее к трем годам заключения в колонии общего режима.