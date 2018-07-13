Осужден 37-летний нижегородец, едва не убивший мужа коллеги по работе

Суд Канавинского района вынес приговор 37-летнему мужчине, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужу коллеги по работе.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Канавинского района.

Как сообщалось ранее, вечером 25 марта в подъезде дома по Московскому шоссе между обвиняемым и потерпевшим произошла драка, в ходе которой злоумышленник несколько раз ударил ножом соперника. 36-летний мужчина остался жив благодаря своевременной госпитализации.

В ходе расследования выяснилось, что потерпевший в тот день поссорился с женой из-за того, что она разговаривала по телефону с коллегой. Решив разобраться с предполагаемым соперником, он вызвал его на встречу, где и произошла драка с поножовщиной.