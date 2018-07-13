Ещё
Осужден 37-летний нижегородец, едва не убивший мужа коллеги по работе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Осужден 37-летний нижегородец, едва не убивший мужа коллеги по работе 

Newsroom24 8 часов назад
Фото: Newsroom24
Суд Канавинского района вынес приговор 37-летнему мужчине, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужу коллеги по работе.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Канавинского района.
Как сообщалось ранее, вечером 25 марта в подъезде дома по Московскому шоссе между обвиняемым и потерпевшим произошла драка, в ходе которой злоумышленник несколько раз ударил ножом соперника. 36-летний мужчина остался жив благодаря своевременной госпитализации.
В ходе расследования выяснилось, что потерпевший в тот день поссорился с женой из-за того, что она разговаривала по телефону с коллегой. Решив разобраться с предполагаемым соперником, он вызвал его на встречу, где и произошла драка с поножовщиной.
Уголовное дело слушалось в особом порядке судопроизводства. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Newsroom24: последние новости
Суд простил ревнивую жительницу Арзамаса, ранившую ножом своего парня 44-летний нижегородец осужден за продажу пистолета Продажа Лысковского автовокзала признана незаконной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину59
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс43
От Москвы останется мокрое место37
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»213
Пьяный дебошир вынудил посадить самолет в Москве24
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение