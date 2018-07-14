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Аргентинский рок-музыкант признался в убийстве
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Аргентинский рок-музыкант признался в убийстве 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Fernando Gutierrez / AP
Бывший солист аргентинской рок-группы Viejas Locas Христиан «Пити» Альварес признался в убийстве и добровольно сдался полиции. Об этом сообщает Teletrece.
Стражи порядка разыскивали 46-летнего музыканта с 12 июля. По свидетельствам очевидцев, он четыре раза выстрелил в своего 36-летнего соседа.
«Либо я его, либо он меня. Любое живое существо бы так сделало», — сказал Альварес журналистам на улице перед полицейским участком. Он подчеркнул, что наркотики, от которых испытывал зависимость, здесь не при чем.
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