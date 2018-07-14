Аргентинский рок-музыкант признался в убийстве

Бывший солист аргентинской рок-группы Viejas Locas Христиан «Пити» Альварес признался в убийстве и добровольно сдался полиции. Об этом сообщает Teletrece.

Стражи порядка разыскивали 46-летнего музыканта с 12 июля. По свидетельствам очевидцев, он четыре раза выстрелил в своего 36-летнего соседа.