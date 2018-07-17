Экс-руководитель судебных приставов получила 9,5 лет за взяточничество

По версии следствия, преступления происходили с июля по ноябрь 2016 года. И.о. начальника отдела судебных приставов Ленинградского района управления ФССП вместе со своим заместителем получали взятки от должников и их представителей. Всего было получено 245 тысяч рублей.

По факту случившегося было возбуждено дело. Рассмотрев дело, суд приговорил женщину к 9,5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 6 лет.