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Экс-руководитель судебных приставов получила 9,5 лет за взяточничество
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Экс-руководитель судебных приставов получила 9,5 лет за взяточничество 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Бывший начальник отдела судебных приставов, уличенная во взяточничестве, проведет 9,5 лет в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, преступления происходили с июля по ноябрь 2016 года. И.о. начальника отдела судебных приставов Ленинградского района управления ФССП вместе со своим заместителем получали взятки от должников и их представителей. Всего было получено 245 тысяч рублей.
По факту случившегося было возбуждено дело. Рассмотрев дело, суд приговорил женщину к 9,5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 6 лет.
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