Топ-менеджера предприятия «Аэропорты Красноярья» обвинили в крупной взятке

По информации Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, в 2014-2017 годах фигурант по делу, будучи начальником отдела материально-технического снабжения предприятия, систематически получал от директора коммерческой фирмы взятки в виде имущества — вещи, автомобильное оборудование, запасные части — за выбор компании в качестве единственного поставщика при закупках. Общая сумма взятки составила свыше 260 тысяч рублей.

"Красноярским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора Федерального казенного предприятия «Аэропорты Красноярья». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ — получение должностным лицом взятки в виде имущества за совершение действий в пользу взяткодателя в крупном размере", — говорится в сообщении.

прокуратуре сообщили, что обвиняемый заключил досудебное соглашение о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства. Дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Красноярска.

Ранее СК сообщил, что генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» и его заместитель подозреваются во взятках на общую сумму более чем 2 миллиона рублей.

ФКП «Аэропорты Красноярья» создано в 2012 году после реорганизации ФГУП «Авиапредприятие „Черемшанка“. В состав предприятия вошли пять аэропортов и семь посадочных площадок местных воздушных линий, отмечается на сайте предприятия.