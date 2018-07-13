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Топ-менеджера предприятия «Аэропорты Красноярья» обвинили в крупной взятке
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Топ-менеджера предприятия «Аэропорты Красноярья» обвинили в крупной взятке 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 13 июл — РИА Новости. Заместитель генерального директора федерального казенного предприятия «Аэропорты Красноярья» обвиняется в крупной взятке, сообщила РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
По информации Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, в 2014-2017 годах фигурант по делу, будучи начальником отдела материально-технического снабжения предприятия, систематически получал от директора коммерческой фирмы взятки в виде имущества — вещи, автомобильное оборудование, запасные части — за выбор компании в качестве единственного поставщика при закупках. Общая сумма взятки составила свыше 260 тысяч рублей.
"Красноярским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора Федерального казенного предприятия «Аэропорты Красноярья». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ — получение должностным лицом взятки в виде имущества за совершение действий в пользу взяткодателя в крупном размере", — говорится в сообщении.
В прокуратуре сообщили, что обвиняемый заключил досудебное соглашение о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства. Дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Красноярска.
Ранее СК сообщил, что генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» и его заместитель подозреваются во взятках на общую сумму более чем 2 миллиона рублей.
ФКП «Аэропорты Красноярья» создано в 2012 году после реорганизации ФГУП «Авиапредприятие „Черемшанка“. В состав предприятия вошли пять аэропортов и семь посадочных площадок местных воздушных линий, отмечается на сайте предприятия.
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