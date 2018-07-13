Ещё
Замдиректора «Аэропортов Красноярья» обвиняется во взяточничестве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замдиректора «Аэропортов Красноярья» обвиняется во взяточничестве 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Западно-Сибирское Следственное Управление на транспорте СК России, считает, что в период с 2014 по 2017 год обвиняемый получил несколько взяток от коммерческих организаций. Вознаграждение он присваивал за подписание контрактов в рамках плановых закупок предприятия.
«Следствием собраны доказательства получения обвиняемым взятки в виде имущества, в том числе верхней одежды, автомобильного оборудования на общую сумму более 260 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.
Обвиняемый признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение и дал согласие на рассмотрение дела в особом порядке.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярском крае найдены мужчины, сбежавшие из психдиспансера В Красноярском крае судят ревнивца, поджегшего дом с людьми В Красноярске УК заплатит за удаленную селезенку из-за падения с горки
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину51
От Москвы останется мокрое место34
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс43
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»212
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина341
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение