Замдиректора «Аэропортов Красноярья» обвиняется во взяточничестве

Западно-Сибирское Следственное Управление на транспорте СК России , считает, что в период с 2014 по 2017 год обвиняемый получил несколько взяток от коммерческих организаций. Вознаграждение он присваивал за подписание контрактов в рамках плановых закупок предприятия.

«Следствием собраны доказательства получения обвиняемым взятки в виде имущества, в том числе верхней одежды, автомобильного оборудования на общую сумму более 260 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

Обвиняемый признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение и дал согласие на рассмотрение дела в особом порядке.