Полиция завела дело после смерти кота от пулевых ранений

Новосибирская полиция по требованию прокуратуры возбудила уголовное дело после того, как в ветклинику поступил кот с двумя пулевыми ранениями.

10 июля сотрудники ветклиники «Артемида+» начали срочно искать доноров крови для кота, который пришёл раненым с прогулки по частному сектору Заельцовского района. Состояние животного было нестабильным, и врачи не знали, сможет ли он выжить.

После новости на НГС о поисках донора для кота происшествием заинтересовалась прокуратура Заельцовского района. Её сотрудники провели проверку по этому случаю.

«В ходе прокурорской проверки установлен факт жестокого обращения с домашним животным — котом по кличке Снежок. Ветеринарным врачом установлено, что у кота имеется два пулевых ранения, предположительно из пневматической винтовки», — сообщили корреспонденту НГС в прокуратуре Заельцовского района.

Также в прокуратуре добавили, что 10 июля кот умер от ран в ветклинике.

Прокуратура направила материалы проверки в полицию. Вчера, 12 июля, дознаватель отдела полиции №3 «Заельцовский» вынес постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1. ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель).