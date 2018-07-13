Телефонный террорист пригрозил взрывом суду в Хабаровске

Хабаровске в четверг неизвестный позвонил в Железнодорожный районный суд и сообщил о том, что в здании готовится теракт. Из дома вывели 80 человек. Об этом сообщил «Амурский меридиан».

Анонимное сообщение о готовящемся террористическом акте поступило на телефон экстренных служб. Неизвестный заявил, что в здании суда Железнодорожного района на улице Суворова, 73, произойдет взрыв. В это время там готовились к заседаниям по уголовным и административным делам.

Сотрудники спецслужб эвакуировали всех, кто находился в здании. Начали поиски взрывчатки, но так ничего и не нашли. В результате суд продолжил работу по обычному графику.

Отмечается, что номер телефона, с которого звонил злоумышленник, не зарегистрирован и не доступен на данный момент. По факту ложного сообщения о терроризме возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до трех лет заключения.

Невинномысский филиал Ставропольэнерго захватил неизвестный мужчина, который пригрозил взорвать помещение. Пока неизвестно вооружен злоумышленник или нет. Информация о заложниках или требованиях захватчика не поступала.