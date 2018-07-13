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Задержанный полицейскими 25-летний житель Ульяновска пропал без вести
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Задержанный полицейскими 25-летний житель Ульяновска пропал без вести 

АиФ — Ульяновск 9 часов назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Задержанный 19 июня и отпущенный из Железнодорожного РОВД после составления протокола 25-летний Александр Карасев, позвонил бабушке с телефона патрульного, но домой так и не приехал.
Как сообщила мать Александра порталу ulpravda.ru, он был задержан после того как «ломился в дверь к своей девушке», и соседи вызвали полицию. Примерно в 14.00 он позвонил бабушке со служебного телефона сотрудника полиции и попросил у нее денег на такси, после чего должен был приехать домой, но так и не появился
Телефон Александра выключен. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.
Приметы пропавшего: рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темные, короткие
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Карасева, просят сообщить по телефону: 89041821244
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