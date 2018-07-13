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Бывшая сотрудница полиции Владивостока получила три года за взятку
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Бывшая сотрудница полиции Владивостока получила три года за взятку 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: Vladnews.ru
Во Владивостоке Первореченский районный суд приговорил бывшую сотрудницу полиции к трем годам за получение взятки. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на региональную прокуратуру.
Было установлено, что бывшая начальница отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних предложила своей подчиненной за 30 тысяч рублей согласовать ее кандидатуру к назначению на вышестоящую должность. Женщину задержали при передаче части денег.
В конце июня в Курганской области главу Дубровинского сельского поселения отправили в отставку за сокрытие своих доходов и доходов супруги за прошлый год.
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