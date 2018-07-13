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Сахалинские мошенники прикидываются прокурорами
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Сахалинские мошенники прикидываются прокурорами 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Прокуратура Сахалинской области выступила с официальным заявлением о том, что на территории Сахалинской области от имени прокурорских работников действуют мошенники, сообщает SakhalinMedia.
«В островном регионе возобновились случаи мошеннических действий от имени руководителей и работников прокуратуры. Так, неизвестные лица звонят по телефону и, представляясь должностными лицами органов прокуратуры, просят прибыть руководителей предприятий в прокуратуру с печатями и штампами в связи с проведением проверки», — информирует островная прокуратура.
При поступлении такого звонка надо немедленно обратиться в полицию.
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