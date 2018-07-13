Во Владивостоке разоблачили организаторов мошеннической деятельности

В ходе многочисленных проверок Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока был выявлено преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица через подставное лицо».

«На протяжении двух лет, 2016-2017 год, фигурант распространял информацию о заработке «быстрых денег» за оказание какой-то определённой помощи, какой именно, мужчина не рассказывал. После того, как 7 человек откликнулись на его предложение, мужчина сделал документы о создании юридических лиц», — рассказали в ведомстве.