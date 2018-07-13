Два убийства прошлых лет раскрыли следователи во Владивостоке

Второе убийство обвиняемые совершили в 2011 году. Причиной стал квартирный вопрос. Жилплощадь хотел получить себе в собственность один из обвиняемых.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.