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Два убийства прошлых лет раскрыли следователи во Владивостоке
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Два убийства прошлых лет раскрыли следователи во Владивостоке 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Расследование уголовного дела по факту двух убийств прошлых лет завершили во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю. Трое местных жителей обвиняются в совершении убийства и соучастии в убийстве.
Второе убийство обвиняемые совершили в 2011 году. Причиной стал квартирный вопрос. Жилплощадь хотел получить себе в собственность один из обвиняемых.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Отметим, что один из фигурантов по первому убийству осужден судом и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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