Новосибирец собирал коноплю, чтобы выращивать ее дома

Мировым судьей 6-го судебного участка Калининского судебного района вынесен обвинительный приговор в отношении 29-летнего новосибирца, который дома выращивал коноплю. Летом 2017 года мужчина около поселка Пашино незаконно собрал семена конопли. А потом арендовал квартиру, в которой установил короба с землей и посадил в них семена. Кроме того он соорудил целую оранжерею: оборудовал систему вентиляции и освещения для наиболее благоприятных условий выращивания растений.