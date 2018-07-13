Новосибирец собирал коноплю, чтобы выращивать ее дома 

Мировым судьей 6-го судебного участка Калининского судебного района вынесен обвинительный приговор в отношении 29-летнего новосибирца, который дома выращивал коноплю. Летом 2017 года мужчина около поселка Пашино незаконно собрал семена конопли. А потом арендовал квартиру, в которой установил короба с землей и посадил в них семена. Кроме того он соорудил целую оранжерею: оборудовал систему вентиляции и освещения для наиболее благоприятных условий выращивания растений.
В ноябре 2017 года, осматривая квартиру, полицейские обнаружили и изъяли 90 кустов конопли, содержащих наркотическое средство тетрагидроканнабинол. Суд согласился с позицией государственного обвинения и признали «оранжерейщика» виновным по ч.1 ст.231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства). Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 10 месяцев с испытательным сроком на 1 год, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.