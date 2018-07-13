Отец полковника МВД Д. Захарченко отказался высказываться в суде по обвинению в растрате

«Я выскажусь по поводу своей вины или невиновности после исследования доказательств, показаний свидетелей и потерпевшей стороны», — сказал В. Захарченко после того, как прокурор зачитал обвинительное заключение.

Владимир Корьевкин. Также высказываться относительно предъявленного обвинения отказался второй фигурант дела — советник председателя правления «ББР-Банка»

Рассмотрение уголовного дела продолжится 17 июля.

В настоящий момент оба подсудимых находятся под домашним арестом до 14 декабря.

В. Захарченко был арестован по обвинению в растрате 4,9 млн руб., которые он якобы получил в течение двух лет в виде зарплаты от банка «МИА-банк», где фиктивно работал. По версии следствия, В. Корьевкин нанял на должность своего советника В. Захарченко, несмотря на отсутствие у него соответствующего образования. Кроме того из материалов дела следует, что В. Захарченко не исполнял свои должностные обязанности и отсутствовал на рабочем месте без уважительных причин. Таким образом В. Корьевкин незаконно выплачивал В. Захарченко зарплату в размере 150 тыс. руб и премии, чем причинил банку ущерб.

После ухода В. Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб , который продолжил выплачивать В. Захарченко зарплату за фиктивную работу. С. Гриб объявлен в международный розыск и арестован заочно с санкции Басманного суда.

В. Захарченко полностью возместил банку ущерб в размере 4,9 млн руб.