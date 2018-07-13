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Отец полковника МВД Д. Захарченко отказался высказываться в суде по обвинению в растрате
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Отец полковника МВД Д. Захарченко отказался высказываться в суде по обвинению в растрате 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Отец бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко Виктор Захарченко отказался высказываться в суде по обвинению в растрате принадлежащих банку «Московское ипотечное агентство» («МИА-Банк») 4,9 млн руб., передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала Мещанского районного суда, где проходит первое заседание по существу дела.
«Я выскажусь по поводу своей вины или невиновности после исследования доказательств, показаний свидетелей и потерпевшей стороны», — сказал В. Захарченко после того, как прокурор зачитал обвинительное заключение.
Также высказываться относительно предъявленного обвинения отказался второй фигурант дела — советник председателя правления «ББР-Банка» Владимир Корьевкин.
Рассмотрение уголовного дела продолжится 17 июля.
В настоящий момент оба подсудимых находятся под домашним арестом до 14 декабря.
В. Захарченко был арестован по обвинению в растрате 4,9 млн руб., которые он якобы получил в течение двух лет в виде зарплаты от банка «МИА-банк», где фиктивно работал. По версии следствия, В. Корьевкин нанял на должность своего советника В. Захарченко, несмотря на отсутствие у него соответствующего образования. Кроме того из материалов дела следует, что В. Захарченко не исполнял свои должностные обязанности и отсутствовал на рабочем месте без уважительных причин. Таким образом В. Корьевкин незаконно выплачивал В. Захарченко зарплату в размере 150 тыс. руб и премии, чем причинил банку ущерб.
После ухода В. Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать В. Захарченко зарплату за фиктивную работу. С. Гриб объявлен в международный розыск и арестован заочно с санкции Басманного суда.
В. Захарченко полностью возместил банку ущерб в размере 4,9 млн руб.
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