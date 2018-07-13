На Украине изнасиловали известного блогера

В правоохранительные органы Украины обратилась 24-летняя девушка, сообщившая стражам порядка, что 10 июля в лесополосе у границы с Белоруссией , недалеко от зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, ее изнасиловали и ограбили двое мужчин.

По словам пострадавшей, она путешествовала автостопом по Украине.

«Двое незнакомцев (…) согласились подвезти туристку до границы [с Белоруссией] на своем автомобиле и перед этим предложили посетить зону отчуждения [Чернобыльской АЭС]. Чтобы проникнуть туда нелегально, [подозреваемые] час водили ее лесом. Там ремнем привязали к дереву и изнасиловали. После этого забрали у нее мобильный телефон, фотоаппарат и скрылись», — говорится в сообщении на странице регионального главка Нацполиции Украины в соцсети Facebook.

По данным УНИАН, пострадавшая туристка — гражданка одной из стран бывшего СССР, известный блогер, посетившая автостопом более 50 стран.

Потерпевшая, сумевшая освободиться и вышедшая пешком к КПП «Дитятки» в районе зоны отчуждения ЧАЭС, назвала оперативникам номер автомобиля злоумышленников, скрывших на «Жигулях», а также помогла составить фоторобот насильников.

Через двое суток сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать первого подозреваемого, которым оказался 24-летний киевлянин. Он уже сознался в содеянном. При этом задержанный утверждает, что у него с товарищем не было планов насиловать и грабить пассажирку, они просто «воспользовался моментом».

Местонахождение сообщника задержанного устанавливается. Назначен ряд экспертиз.