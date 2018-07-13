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В Крыму огласят приговор украинцу, обвиняемому в подготовке диверсий
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В Крыму огласят приговор украинцу, обвиняемому в подготовке диверсий 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Верховный суд Крыма в пятницу огласит приговор обвиняемому в подготовке диверсий на полуострове гражданину Украины Евгению Панову, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора 9 июля. Оглашение приговора произойдет в пятницу 13 июля", — сообщил представитель суда.
Панов, который не признает вины, обвиняется по нескольким статьям УК РФ: подготовка диверсий, в том числе в составе организованной группы; приготовление к преступлению и покушение на преступление; незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов; контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ.
В августе 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. По делу о подготовке диверсий были задержаны граждане Украины Андрей Захтей и Евгений Панов.
Захтей ранее заключил досудебное соглашение со следствием. Обвиняемый дал показания о подготовке украинской разведкой серии взрывов на полуострове. В феврале Верховный суд Крыма приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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