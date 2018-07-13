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В Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в нападениях на прохожих
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В Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в нападениях на прохожих 

ТАСС 3 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга в пятницу заключил под стражу Алишера Филиппова, который подозревается в вооруженных нападениях в центре города. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, подозреваемый арестован на 30 суток.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алишера Филиппова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. а, в ч. 2 ст. 115, п. а ч. 1 ст. 213 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью в применением оружия», «Хулиганство», сроком на 30 суток, по 10 августа 2018 года", — сказано в сообщении пресс-службы.
В ходе дознания установлено, что 10 июля Филиппов, находясь во дворе дома по улице Гороховой, подошел к прохожему и нанес ему удар неустановленным предметом в щеку и шею, а за две недели до этого подозреваемый ударил ножом в шею другого прохожего. Филиппова задержали накануне. В суде он возражал против заключения под стражу и, по данным пресс-службы судов, выразил желание пройти курс лечения у психиатра.
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