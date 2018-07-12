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В Таджикистане боевик ИГ* получил 15 лет лишения свобод
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В Таджикистане боевик ИГ* получил 15 лет лишения свобод 

РИА Новости 4 часа назад
ДУШАНБЕ, 12 июн — РИА Новости, Лидия Исамова. Суд на севере Таджикистана приговорил 37-летнего гражданина республики Сунатулло Мухаммадиева к 15 годам лишения свободы за членство в террористической группировке «Исламское государство»* (ИГ*) и участие в боевых действиях в Сирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Согдийского облсуда.
"Суд признал Мухаммадиева виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 401 (незаконное вовлечение граждан в вооруженные конфликты других стран) УК Таджикистана и приговорил к 15 годам лишения свободы. Срок заключения он будет отбывать в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
По данным следствия, подсудимый в июле 2016 года вместе с матерью, женой и тремя несовершеннолетними детьми выехал в Алма-Ату, а оттуда через полгода — в Турцию. Оттуда он поехал в сирийский город Кох, где два месяца воевал на стороне ИГ*. Мухаммадиев был задержан правоохранительными органами этой страны и экстрадирован в Таджикистан.
Ранее Худжандский горсуд приговорил его брата, 36-летнего Масрурхона Мухаммадиева к 12 годам лишения свободы за членство в ИГ*.
ИГ* является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии, часть которых удалось отбить за последние месяцы. Единого фронта борьбы с ИГ* нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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