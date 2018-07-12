В Таджикистане боевик ИГ* получил 15 лет лишения свобод

"Суд признал Мухаммадиева виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 401 (незаконное вовлечение граждан в вооруженные конфликты других стран) УК Таджикистана и приговорил к 15 годам лишения свободы. Срок заключения он будет отбывать в колонии строгого режима ", — говорится в сообщении.

По данным следствия, подсудимый в июле 2016 года вместе с матерью, женой и тремя несовершеннолетними детьми выехал в Алма-Ату, а оттуда через полгода — в Турцию . Оттуда он поехал в сирийский город Кох, где два месяца воевал на стороне ИГ*. Мухаммадиев был задержан правоохранительными органами этой страны и экстрадирован в Таджикистан.

Ранее Худжандский горсуд приговорил его брата, 36-летнего Масрурхона Мухаммадиева к 12 годам лишения свободы за членство в ИГ*.