Экс-главу ГУ МЧС Тульской области будут судить за причинение ущерба бюджету в 68 млн руб.

ТУЛА, 12 июля. / ТАСС /. Тульский гарнизонный военный суд приступит к рассмотрению дела бывшего начальника главного управления МЧС по Тульской области Ришата Нуртдинова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Сумма ущерба, по версии следствия, превышает 68,4 млн рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь регионального управления судебного департамента Ольга Дячук.

"Тульский гарнизонный военный суд 18 июля приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего начальника ГУ МЧС России по Тульской области Ришата Нуртдинова. Он обвиняется по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение интересов государства с причинением тяжких последствий». Подсудимый находится под подпиской о невыезде", — сказала Дячук.

Подробности материалов уголовного дела не разглашаются, но сообщается, что преступление было совершено в период с августа 2011 года по конец декабря 2012 года.

"Сумма причиненного государству ущерба превышает 68,4 млн рублей", — отметила Дячук.

Если военный суд признает Нуртдинова виновным, ему может грозить лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

Нуртдинов был назначен на должность начальника главного управления МЧС России по Тульской области в феврале 2005 года, в октябре 2015 года президент РФ подписал приказ о его увольнении.