Олег Сорокин выбил неограниченное время для ознакомления с уголовным делом

Следствие пыталось ограничить срок ознакомления Олега Сорокина и его адвокатов с материалами уголовного дела до 1 августа. Экс-глава в ответ заявил, что имел возможность читать дело по 3 часа в день в течение полутора месяцев. А вещественные доказательства, несмотря на многочисленные ходатайства, ему так и небыли предоставлены.

Защитники экс-главы Нижнего Новгорода успели ознакомиться с 16–19 томами из 70. Адвокат Сергей Лебедев даже изготовил «наглядный материал» — подсчеты, сколько времени у него было и сколько он за это время «освоил». За 226 рабочих часов — 5 302 страницы, то есть по 2,5 минуты на страницу.

Роман Кряжев , присутствовавший на заседании суда, рассказал, что адвокат принес плакат в тубе:

— Защитник Лебедев большой шутник. На вопрос, что у него в тубе, сказал, что принес гранатомёт как единственный способ переубедить следствие. Прокурор: «Цельтесь лучше, а то можете попасть в хорошего человека».

Адвокат Михаил Бурмистров напомнил, что следствие велось с апреля 2004 года и было закончено в мае 2018-го. То есть следователи хотят, чтобы с материалами, которые собирались в течение 14 лет, защита ознакомилась за 2 месяца.

— Нам предоставили более семидесяти томов уголовного дела и огромнейшее количество аудио— и видеозаписей, объема которых, полагаю, не представляет и само следствие. Только в одном томе, двенадцатом, их содержится не менее чем на девяносто шесть часов! Это двенадцать рабочих дней. И таких томов в деле несколько, — заявил защитник «Патриотам Нижнего».

Как ни странно, представитель прокуратуры поддержала требование противной стороны. Нижегородский районный суд тоже встал на сторону обвиняемого и отказался ограничить время его ознакомления с делом.

Месяц назад было отклонено ходатайство об изменении меры пресечения Олегу Сорокину. Его защита не в первый раз просит отпустить экс-мэра под домашний арест. Почитать подробнее можно здесь. Ранее NN.ru вел подробный онлайн с суда над экс-главой Нижнего Новгорода.