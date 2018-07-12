Ещё
Олег Сорокин выбил неограниченное время для ознакомления с уголовным делом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Олег Сорокин выбил неограниченное время для ознакомления с уголовным делом 

nn.ru 7 часов назад
Фото: nn.ru
Следствие пыталось ограничить срок ознакомления Олега Сорокина и его адвокатов с материалами уголовного дела до 1 августа. Экс-глава в ответ заявил, что имел возможность читать дело по 3 часа в день в течение полутора месяцев. А вещественные доказательства, несмотря на многочисленные ходатайства, ему так и небыли предоставлены.
Защитники экс-главы Нижнего Новгорода успели ознакомиться с 16–19 томами из 70. Адвокат Сергей Лебедев даже изготовил «наглядный материал» — подсчеты, сколько времени у него было и сколько он за это время «освоил». За 226 рабочих часов — 5 302 страницы, то есть по 2,5 минуты на страницу.
Роман Кряжев, присутствовавший на заседании суда, рассказал, что адвокат принес плакат в тубе:
— Защитник Лебедев большой шутник. На вопрос, что у него в тубе, сказал, что принес гранатомёт как единственный способ переубедить следствие. Прокурор: «Цельтесь лучше, а то можете попасть в хорошего человека».
Адвокат Михаил Бурмистров напомнил, что следствие велось с апреля 2004 года и было закончено в мае 2018-го. То есть следователи хотят, чтобы с материалами, которые собирались в течение 14 лет, защита ознакомилась за 2 месяца.
— Нам предоставили более семидесяти томов уголовного дела и огромнейшее количество аудио— и видеозаписей, объема которых, полагаю, не представляет и само следствие. Только в одном томе, двенадцатом, их содержится не менее чем на девяносто шесть часов! Это двенадцать рабочих дней. И таких томов в деле несколько, — заявил защитник «Патриотам Нижнего».
Как ни странно, представитель прокуратуры поддержала требование противной стороны. Нижегородский районный суд тоже встал на сторону обвиняемого и отказался ограничить время его ознакомления с делом.
Месяц назад было отклонено ходатайство об изменении меры пресечения Олегу Сорокину. Его защита не в первый раз просит отпустить экс-мэра под домашний арест. Почитать подробнее можно здесь. Ранее NN.ru вел подробный онлайн с суда над экс-главой Нижнего Новгорода.
Олег Сорокин находится в СИЗО с декабря прошлого года. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ в том, что, являясь главой Нижнего Новгорода, он получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.
nn.ru: последние новости
Упрямый вор дважды попытался украсть алкоголь в одном и том же нижегородском магазине Нижегородка «купила» убийство мужа за 30 тысяч рублей у своего племянника Отец Дениса Черышева о союзе его сына с Ольгой Бузовой: «Шансы отсутствуют вообще»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент208
РФ грозит новое сокращение населения31
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками363
Россия назвала замену «Армате»7
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение