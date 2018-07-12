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Мужчина на Кубани пытался перекинуть через забор в колонию наркотики
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Мужчина на Кубани пытался перекинуть через забор в колонию наркотики 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники исправительной колонии в Приморско‐Ахтарском районе Кубани задержали подозрительного мужчину. Он находился на территории учреждения со странным предметом в руках. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
25-летний молодой человек попытался сбежать, отбросив странный предмет. Оказалось, что это был камень, к которому липкой ленты привязаны два свертка. В одном из них находилось вещество светло-желтого цвета, похожее на героин массой около четырех грамм. В другом — вещество темно-коричневого цвета с запахом конопли и массой 15 грамм.
Свертки отправили на экспертизу, а молодого человека отвезли в полицию.
Двух бизнесменов, планировавших продать человека на органы, осудили в Таганроге. Каждый получил по 3,5 года тюрьмы.
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