Мужчина на Кубани пытался перекинуть через забор в колонию наркотики

Сотрудники исправительной колонии в Приморско‐Ахтарском районе Кубани задержали подозрительного мужчину. Он находился на территории учреждения со странным предметом в руках. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

25-летний молодой человек попытался сбежать, отбросив странный предмет. Оказалось, что это был камень, к которому липкой ленты привязаны два свертка. В одном из них находилось вещество светло-желтого цвета, похожее на героин массой около четырех грамм. В другом — вещество темно-коричневого цвета с запахом конопли и массой 15 грамм.

Свертки отправили на экспертизу, а молодого человека отвезли в полицию.