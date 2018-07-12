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Кировский застройщик обманул дольщиков на 50 млн руб.
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Кировский застройщик обманул дольщиков на 50 млн руб. 

Единый реестр застройщиков 7 часов назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Против руководителя АО «Северовостокэнергострой» расследуется сразу два уголовных дела. В Кирове утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному против 63-летнего Анатолия Седых, экс-гендиректора признанной банкротом строительной компании АО «Северовостокэнергострой» («СВЭС») — к слову, одного из старейших предприятий региона, созданной в 1935 году для строительства Кировской электростанции. Как сообщает региональная прокуратура, руководителю девелоперской фирмы вменяется совершение сразу двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда интересам организации). По версии следствия в период с января 2013-го по апрель 2017 года руководитель «СВЭС» заключил с гражданами и организациями не менее 90 договоров долевого участия в строительстве в г. Кирове многоквартирного дома №39 по ул. Сурикова на общую сумму более 183 млн руб. Распоряжаясь денежными средствами, большую их часть (130 млн руб.) обвиняемый потратил на строительство дома (на фото). А остальные деньги, как явствует из обвинительного заключения, г-н Седых «потратил на иные цели, причинив существенный вред организации-застройщику». Фото: www.kirov-portal.ru Помимо этого Анатолий Седых также предстанет перед судом по другому делу — за уклонение от регистрации одного из договоров долевого участия и двойной продажи квартир в строящемся доме, в результате чего у одного из потерпевших утрачено право на получение квартиры в этом доме. Фото: www.newsler.ru
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