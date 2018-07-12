Суд над замминистра, арест финдиректора банка и колония для «оборотней в погонах». Самые важные судебные решения за 12 июля

«ВМ» собрала подборку наиболее интересных судебных решений этого дня 12 июля в столичных судах рассматривали дела о наследстве и разделе имущества. Прошло 4697 заседаний, зарегистрировано 1540 дел. «Вечерняя Москва» расскажет о трех самых интересных судебных решениях, вынесенных в этот день.

Бывший замминистра останется под стражей

Арест бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова продлен до 16 октября. Решение вынес Басманный суд Москвы

Продлен домашний арест бывшему финдиректору банка

Мосгорсуд постановил продлить домашний арест бывшему финансовому директору ПАО «Нота-банк» Галине Марчуковой до 18 октября. Такое же решение вынесено в отношении ее сестры Ларисы, которая проходит по делу как соучастница. Женщин обвиняют в мошенничестве на сумму 350 миллионов рублей.

В ноябре 2015 года у «Нота-банка» была отозвана лицензия, а проверка обнаружила дефицит средств в размере 26 миллиардов рублей. В результате расследования в июле 2016 года Марчуковым предъявили обвинение по одному из эпизодов дела — хищению 350 миллионов рублей у ООО «Фармстер».

Находясь в заключении, Галина Марчукова дала показания на полковника Дмитрия Захарченко , обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Вынесен приговор бывшим полицейским

Бутырский районный суд постановил лишить свободы двух бывших сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД по району Лианозово. Евгения Толстова — на один год, Алексея Тяпугина — на 1,5 года колонии общего режима . Они обвиняются в превышении служебных полномочий.

Согласно информации следствия, в феврале 2017 года Тяпугин задержал жителя Москвы. В ходе досмотра он изъял у него полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, которое позже квалифицировано экспертизой как психотропное. Посчитав, что вес порошка недостаточен для привлечения к уголовной ответственности, Тяпугин позвонил Толстову, чтобы посоветоваться. Тот порекомендовал ему досыпать в пакет с веществом сахара, который увеличил бы его вес до необходимого значения. Позже злоумышленники передали находку в суд. На основании этого против задержанного было возбуждено уголовное дело.