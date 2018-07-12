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Суд над замминистра, арест финдиректора банка и колония для «оборотней в погонах». Самые важные судебные решения за 12 июля
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Суд над замминистра, арест финдиректора банка и колония для «оборотней в погонах». Самые важные судебные решения за 12 июля 

Вечерняя Москва 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
«ВМ» собрала подборку наиболее интересных судебных решений этого дня  12 июля в столичных судах рассматривали дела о наследстве и разделе имущества. Прошло 4697 заседаний, зарегистрировано 1540 дел. «Вечерняя Москва» расскажет о трех самых интересных судебных решениях, вынесенных в этот день.
Бывший замминистра останется под стражей
Арест бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова продлен до 16 октября. Решение вынес Басманный суд Москвы.
Ранее Григорий Пирумов был обвинен в мошенничестве при строительстве Эрмитажа. Следствие выяснило, что совместно с руководителем компании «Роспан» Никитой Колесниковым и бывшим директором Департамента управления имуществом Министерства культуры РФ Борисом Мазо Пирумов похитил 450 миллионов рублей. Злоумышленники заключили соглашение о возведении комплекса зданий Эрмитажа, однако выполнять условия контракта они не собирались.
Продлен домашний арест бывшему финдиректору банка
Мосгорсуд постановил продлить домашний арест бывшему финансовому директору ПАО «Нота-банк» Галине Марчуковой до 18 октября. Такое же решение вынесено в отношении ее сестры Ларисы, которая проходит по делу как соучастница. Женщин обвиняют в мошенничестве на сумму 350 миллионов рублей.
В ноябре 2015 года у «Нота-банка» была отозвана лицензия, а проверка обнаружила дефицит средств в размере 26 миллиардов рублей. В результате расследования в июле 2016 года Марчуковым предъявили обвинение по одному из эпизодов дела — хищению 350 миллионов рублей у ООО «Фармстер».
Находясь в заключении, Галина Марчукова дала показания на полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Вынесен приговор бывшим полицейским
Бутырский районный суд постановил лишить свободы двух бывших сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД по району Лианозово. Евгения Толстова — на один год, Алексея Тяпугина — на 1,5 года колонии общего режима. Они обвиняются в превышении служебных полномочий.
Согласно информации следствия, в феврале 2017 года Тяпугин задержал жителя Москвы. В ходе досмотра он изъял у него полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, которое позже квалифицировано экспертизой как психотропное. Посчитав, что вес порошка недостаточен для привлечения к уголовной ответственности, Тяпугин позвонил Толстову, чтобы посоветоваться. Тот порекомендовал ему досыпать в пакет с веществом сахара, который увеличил бы его вес до необходимого значения. Позже злоумышленники передали находку в суд. На основании этого против задержанного было возбуждено уголовное дело.
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