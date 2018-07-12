Москва сообщила о поимке начальницы на взятке в Приморье

Генеральная прокуратура России сообщила, что во Владивостоке суд вынес приговор в отношении экс-начальницы отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних одного из территориальных отделов полиции, передает PRIMPRESS.

По данным суда, преступление произошло в период с января по март 2017 года.

Находясь на своем рабочем месте, женщина предложила подчиненной взятку в размере 30 тысяч рублей за повышение по службе.

«Она пообещала согласовать ее кандидатуру к назначению на вышестоящую должность в качестве старшей участковой уполномоченной этого же отдела», — отмечается в сообщении.

Подозреваемую задержали в момент передачи взятки.