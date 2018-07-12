Ещё
Москва сообщила о поимке начальницы на взятке в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва сообщила о поимке начальницы на взятке в Приморье 

Primpress 8 часов назад
Фото: Primpress
Генеральная прокуратура России сообщила, что во Владивостоке суд вынес приговор в отношении экс-начальницы отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних одного из территориальных отделов полиции, передает PRIMPRESS.
По данным суда, преступление произошло в период с января по март 2017 года.
Находясь на своем рабочем месте, женщина предложила подчиненной взятку в размере 30 тысяч рублей за повышение по службе.
«Она пообещала согласовать ее кандидатуру к назначению на вышестоящую должность в качестве старшей участковой уполномоченной этого же отдела», — отмечается в сообщении.
Подозреваемую задержали в момент передачи взятки.
Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Primpress: последние новости
Незаконную игорную деятельность под видом «интернет-кафе» вела жительница Владивостока Преподавательницу из Владивостока признали виновной в получении взяток За нарушение правил безопасности перед судом ответит мастер подземного горного участка в Приморье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент208
РФ грозит новое сокращение населения32
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками363
Россия назвала замену «Армате»7
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение