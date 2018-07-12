Москва сообщила о поимке начальницы на взятке в Приморье 

Генеральная прокуратура России сообщила, что во Владивостоке суд вынес приговор в отношении экс-начальницы отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних одного из территориальных отделов полиции, передает PRIMPRESS.
По данным суда, преступление произошло в период с января по март 2017 года.
Находясь на своем рабочем месте, женщина предложила подчиненной взятку в размере 30 тысяч рублей за повышение по службе.
«Она пообещала согласовать ее кандидатуру к назначению на вышестоящую должность в качестве старшей участковой уполномоченной этого же отдела», — отмечается в сообщении.
Подозреваемую задержали в момент передачи взятки.
Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.