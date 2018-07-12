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Главгосстройнадзор Подмосковья оштрафовал застройщиков на 94,7 млн руб. с начала года
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Главгосстройнадзор Подмосковья оштрафовал застройщиков на 94,7 млн руб. с начала года 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Главное управление государственного строительного надзора Московской области (Главгосстройнадзор) оштрафовало застройщиков на 94,7 млн руб. с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на слова начальника Артура Гарибяна.
«С начала 2018 г. в отношении строительных компаний надзорным ведомством вынесены постановления на сумму 94,7 млн руб. Сумма денежных средств, поступивших в бюджет области с начала года, составила 59,7 млн руб.», — говорится в сообщении. Отмечается, что Главгосстройнадзором 9 июля было рассмотрено 29 дел об административных правонарушениях, по 28 из которых вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 3 млн 538 тыс. руб. За нарушение требований нормативных документов в строительстве — 18 постановлений на 2 млн 102 тыс. руб., два постановления за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 101 тыс. руб., четыре постановления на 1 млн 255 тыс. руб. вынесено за строительство без разрешения, четыре постановления на 80 тыс. руб. вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод. Одной строительной компании назначено наказание в виде предупреждения.
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