У саратовских «зэков» изъяли почти 130 телефонов и более 11 литров спиртного

За первые шесть месяцев 2018 года в тюрьмах Саратовской области зафиксировано 128 попыток передачи мобильных телефонов заключённым в посылках. Также из бандеролей было изъято 229 грамм наркотических веществ и более 11 литров алкогольных напитков. Об этом сегодня сообщает Федеральная служба исполнения наказаний нашего региона.

Напомним, недавно за передачу арестантам телефонов был осуждён один из сотрудников колонии Пугачёва. За это нарушение его оштрафовали на 550 тысяч рублей и лишили права дальнейшей работы в правоохранительных органах

По состоянию 1 июля, в местах лишения свободы нашей области находятся 11 400 человек. Из них почти 2 900 убийц, 2 600 наркодельцов, 1 300 грабителей. За разбой отбывают наказание около 800 человек, за причинение вреда здоровью — 400 человек. Почти 12% заключённых имеют психические расстройства, 7,6% склонны к наркомании, 6,4% страдают алкоголизмом.