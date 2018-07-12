Ещё
Подозреваемая в нападении на депутата Жигарева отрицает свою причастность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подозреваемая в нападении на депутата Жигарева отрицает свою причастность 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Девушка, которую подозревают в участии в нападении на главу комитета Госдумы по экономической политике, промышленности и инновационному развитию Сергея Жигарева, доставлена в изолятор временного содержания на Петровке и заявляет, что не понимает, почему ее задержали, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
"Девушка, которую подозревают в участии в нападении на депутата Жигарева, сейчас находится в изоляторе временного содержания на Петровке в камере вместе еще с двумя дамами. Жалоб на содержание она не имеет. Однако, по ее словам, она не понимает, почему была задержана", — рассказал правозащитник.
Он отметил, что сама девушка действительно утверждает, что встречалась с депутатом, и не отрицает, что они жили вместе какое-то время. Однако отрицает любую связь с нападением.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент208
РФ грозит новое сокращение населения32
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками363
Россия назвала замену «Армате»7
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение