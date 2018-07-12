Подозреваемая в нападении на депутата Жигарева отрицает свою причастность

"Девушка, которую подозревают в участии в нападении на депутата Жигарева, сейчас находится в изоляторе временного содержания на Петровке в камере вместе еще с двумя дамами. Жалоб на содержание она не имеет. Однако, по ее словам, она не понимает, почему была задержана", — рассказал правозащитник.

Он отметил, что сама девушка действительно утверждает, что встречалась с депутатом, и не отрицает, что они жили вместе какое-то время. Однако отрицает любую связь с нападением.