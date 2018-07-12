Предприятия Татарстана задолжали сотрудникам около 12 млрд рублей

Задолженность предприятий Татарстана перед сотрудниками по состоянию на 1 июля составила почти 12 млрд руб. С начала года показатель вырос на 13%, заявил замруководителя организационно-контрольного отдела СУ СК РФ по Татарстану Антон Алборов.

«В первом полугодии текущего года во взаимодействии с органами прокуратуры было проведено 317 проверок работодателей. Выявлены 78 работодателей, не погасивших задолженность по заработной плате на момент проведения проверки», — цитирует Алборова Inkazan.ru.

Он также добавил, что после проверок работникам выплатили задержанную зарплату на сумму свыше 142 млн руб.