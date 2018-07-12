Ещё
Предприятия Татарстана задолжали сотрудникам около 12 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предприятия Татарстана задолжали сотрудникам около 12 млрд рублей 

Rambler News Service 10 часов назад
Задолженность предприятий Татарстана перед сотрудниками по состоянию на 1 июля составила почти 12 млрд руб. С начала года показатель вырос на 13%, заявил замруководителя организационно-контрольного отдела СУ СК РФ по Татарстану Антон Алборов.
«В первом полугодии текущего года во взаимодействии с органами прокуратуры было проведено 317 проверок работодателей. Выявлены 78 работодателей, не погасивших задолженность по заработной плате на момент проведения проверки», — цитирует Алборова Inkazan.ru.
Он также добавил, что после проверок работникам выплатили задержанную зарплату на сумму свыше 142 млн руб.
Rambler News Service: последние новости
Актер из «Бригады» опроверг сообщения о своем задержании В Челябинске арестовали обвиняемого в обмане дольщиков застройщика В Кемерово суд арестовал начальника службы пожаротушения по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент208
РФ грозит новое сокращение населения32
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками363
Россия назвала замену «Армате»7
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение