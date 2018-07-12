На Кубани рассказали о ходе расследования убийства многодетной материал 

В Краснодарском крае рассказали о ходе расследования убийства многодетной матери Натальи Дмитриевой в посёлке Псебай, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СК России.
В институте имени Сербского заканчивается производство стационарных психолого-психиатрических экспертиз обвиняемых.
«С учётом экспертных заключений и собранных доказательств в августе 2018 года следствием планируется предъявить обвинения в окончательной редакции, завершить следственные действия по делу и начать ознакомление потерпевших, обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела», — уточнили в пресс-службе.
Убийство было совершено 13 мая. Обвиняются два местных жителя 20 и 16 лет.
Ранее сообщалось, что МВД проверит работу полиции в кубанском посёлке, где произошло убийство многодетной матери.
Также URA.RU сообщало, что в Свердловской области вынесли новый приговор экс-следователю по делу о заказных убийствах.