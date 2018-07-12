На Кубани рассказали о ходе расследования убийства многодетной материал

В институте имени Сербского заканчивается производство стационарных психолого-психиатрических экспертиз обвиняемых.

«С учётом экспертных заключений и собранных доказательств в августе 2018 года следствием планируется предъявить обвинения в окончательной редакции, завершить следственные действия по делу и начать ознакомление потерпевших, обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела», — уточнили в пресс-службе.

Убийство было совершено 13 мая. Обвиняются два местных жителя 20 и 16 лет.

Ранее сообщалось, что МВД проверит работу полиции в кубанском посёлке, где произошло убийство многодетной матери.