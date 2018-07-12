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Суд смягчил срок осужденному за убийство полицейского в Дагестане
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Суд смягчил срок осужденному за убийство полицейского в Дагестане 

РИА Новости 10 часов назад
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Верховный суд РФ на два месяца смягчил 24-летний срок жителю Дагестана Тагиру Исрапилову, осужденному за участие в банде и убийство полицейского, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По данным следствия, с начала 2008 года Исрапилов стал участником незаконного вооруженного формирования (НВФ) в Дагестане, выполнял поручения по снабжению членов банды средствами связи и литературой на религиозные темы. Один из участников НВФ рассказал ее главарю, что его отец не молится, работает в правоохранительных органах, является неверным, а в его доме хранится большая сумма денег, которую можно использовать «для нужд войны против сотрудников правоохранительных органов и неверных (»джихада")".
Исрапилов, указывает обвинение, принял участие в нападении членов банды на сотрудника правоохранительных органов и его семью. Вооруженные огнестрельным оружием и с масками на лицах они проникли в квартиру, связали всех там находившихся людей и два раза выстрелили в голову хозяина квартиры — сотрудника правоохранительных органов. Мужчина скончался на месте, а нападавшие забрали более 1,5 миллиона рублей и драгоценности стоимостью около 30 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления.
После этого осужденный скрылся и был объявлен в международный розыск. В 2011 году его экстрадировали из Германии в Чехию, где осудили за участие в преступном сообществе и фальсификацию документов. Там он отбывал наказание до июля 2015 года. После этого Чехия выдала боевика России.
Суд в Дагестане приговорил его к 24 годам лишения свободы, но защита подала апелляционную жалобу в Верховный суд РФ.
"Суд постановил исключить из приговора осуждение по части 3 статьи 222 ("Незаконный оборот оружия в составе организованной группы") и смягчить наказание по этой статье. В совокупности по всем эпизодам ему назначено наказание в виде 23 лет и 10 месяцев лишения свободы", — сказали в пресс-службе.
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