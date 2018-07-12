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В Тюмени руководитель фирмы скрыл от налоговой более 4 млн рублей
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В Тюмени руководитель фирмы скрыл от налоговой более 4 млн рублей 

Уральский меридиан 11 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Директор одной из тюменских строительных компаний скрыл от налоговой свыше 4 миллионов рублей.
Руководитель, имея задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в размере более 6 миллионов, препятствовал поступлению средств на расчетные счета своей организации, производя расчет с кредитором с других счетов.
Мужчина обвинялся по статье 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов). В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью возместил ущерб перед бюджетной системой РФ. В связи с этим суд назначил руководителю лишь штраф в размере 200 тысяч рублей.
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