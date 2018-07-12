В Тюмени руководитель фирмы скрыл от налоговой более 4 млн рублей

Директор одной из тюменских строительных компаний скрыл от налоговой свыше 4 миллионов рублей.

Руководитель, имея задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в размере более 6 миллионов, препятствовал поступлению средств на расчетные счета своей организации, производя расчет с кредитором с других счетов.