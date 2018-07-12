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В Петербурге осудили серийного насильника с молотком
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В Петербурге осудили серийного насильника с молотком 

АиФ Санкт-Петербург 11 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге дали 15 лет серийному налетчику с молотком, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Налетчик грабил прохожих с помощью молотка. Действовал дерзко и жестоко — бил по затылку и забирал вещи и деньги. Его жертвами стали сразу 11 горожан. Сумма ущерба — 70 тысяч рублей.
Во время задержания, грабитель активно сопротивлялся — напал на полицейского, пытался избить его и отнять табельное оружие. Как выяснилось, 43-летний мужчина уроженец Великого Новгорода. Ранее он был судим.
Московский районный суд признал налётчика виновным сразу в нескольких разбоях, в том числе в применении насилия в отношении представителя власти. Его приговорили к 15 годам исправительной колонии строго режима.
Более того, налетчик обязан выплатить 1,2 млн рублей пострадавшим от его молотка людям.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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