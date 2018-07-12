В Петербурге осудили серийного насильника с молотком

Санкт-Петербурге дали 15 лет серийному налетчику с молотком, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Налетчик грабил прохожих с помощью молотка. Действовал дерзко и жестоко — бил по затылку и забирал вещи и деньги. Его жертвами стали сразу 11 горожан. Сумма ущерба — 70 тысяч рублей.

Во время задержания, грабитель активно сопротивлялся — напал на полицейского, пытался избить его и отнять табельное оружие. Как выяснилось, 43-летний мужчина уроженец Великого Новгорода. Ранее он был судим.

Московский районный суд признал налётчика виновным сразу в нескольких разбоях, в том числе в применении насилия в отношении представителя власти. Его приговорили к 15 годам исправительной колонии строго режима.

Более того, налетчик обязан выплатить 1,2 млн рублей пострадавшим от его молотка людям.