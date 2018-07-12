Рада по требованию МВФ внесла правки в закон об Антикоррупционном суде Украины

Как подчеркнул премьер-министр Украины Владимир Гройсман , принятие этой поправки «завершает формирование работы антикоррупционного суда на Украине».

В одобренном ранее украинским парламентом законе о Высшем антикоррупционном суде говорилось, что обжалование дел, которые сейчас находятся на рассмотрении, происходит в судах общей юрисдикции в обход антикоррупционного. Между тем международные партнеры настаивали на том, чтобы апелляция по этим делам рассматривалась в апелляционной палате Антикоррупционного суда.

Так, незамедлительного принятия данной поправки требовала директор — распорядитель МВФ Кристин Лагард . В свою очередь международная организация Transparency International также призывала скорректировать закон, чтобы не допустить амнистию топ-коррупционеров, чьи дела уже находятся в судах.

Закон о Высшем антикоррупционном суде был принят Радой 7 июня и вступил в силу 14 июня. Его создание являлось одним из требований МВФ для продолжения кредитования Киева. Фонд, как и другие международные спонсоры Украины, неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами руководства страны по искоренению коррупции.

Согласно закону, суд должен быть сформирован в течение года со дня вступления документа в силу. Под юрисдикцию суда подпадут уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, совершенные должностными лицами, при условии, что размер причиненного ущерба составит более 32 тысяч долларов.