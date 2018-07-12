Подростки в Петрозаводске совершали угоны, просто перетаскивая авто

Это называется силу девать некуда.

Петрозаводске перед судом предстанут двое несовершеннолетних, обвиняемых в угонах автомашин. Подростки, по версии следствия, в октябре и ноябре 2017 года довольно своеобразно совершали угоны автомашин «ВАЗ-1111».

Юноши проникали в машины и с помощью подручных средств пытались их завести, но это им не удавалось, после чего они в обоих случаях приводили автомобили в движение руками, перемещая с места парковки на другие участки местности.

Им инкриминируются преступления, предусмотренные п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщает карельский следком.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.